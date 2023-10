Uccisa a Castelfiorentino | ciclamini di Coldiretti per aiutare i figli di Klodiana

Leggi su firenzepost

(Di martedì 10 ottobre 2023)e piante aromatiche solidali per idiVefa. Dopo il grande riscontro al mercato del Parco delle Cascine lo scorso fine settimana tantissime adesioni, l’iniziativa di Donne ImpresaFirenze Prato per raccogliere fondi che saranno versati sul conto corrente aperto dal Comune difa tappa giovedì 12 ottobre 2023 in Piazza Cavour L'articolo proviene da Firenze Post.