Tutti contro Airbnb | che cambia puntando su affitti a lungo termine e noleggio auto

(Di martedì 10 ottobre 2023) Andare a vivere in una casa sognata per qualche mese, ma anche noleggiare l'desiderata ma impossibile da avvicinare per un tempo limitato. Sono due delle future possibilità a disposizione di chi utilizzerà, l'azienda statunitense che stando pelle di fronte alle stringenti norme suglibrevi in vigore (o in procinto di esserlo) in diversi paesi di Usa ed Europa. Se da una parte la società nata nel 2008 quasi per caso - mettendo cioè un materasso a disposizione come posto letto per chi cercava un alloggio a San Francisco - ha consentito a molte persone di visitare città in maniera più economica rispetto ad altre soluzioni, dall'altro lato è evidente come la stessaabbia accelerato la gentrificazione di interi quartieri, con prezzi lievitati e aree inavvicinabili per tanti ...