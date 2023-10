Tutte le ambiguità della sinistra dinanzi all’attacco terroristico a Israele | abbondano i distinguo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 ottobre 2023) E’ del tutto evidente che aquando si parla di politica estera si apre un vaso di Pandora, in queste ore davanti alle immagini diin fiamme non sono mancate le dichiarazioni di sostegno al paese colpito, tuttavia nei messaggi di condanna delle violenze non sono mancate le solite, le lunghe liste di, le famose “ragioni più complesse”. Queste condanne, come avvenuto nei casi di Ucraina e Afghanistan sebbene non siano tacciabili di essere una giustificazione aperta alle aggressioni, sembrano comunque tradire un’di fondo. Se in una frase condannano l’aggressore in quella dopo iniziano a sottolineare le possibili colpe dell’aggredito, le motivazioni che hanno portato a quelle violenze, concludendo con il solito inno alla mediazione, al compromesso tra chi ...