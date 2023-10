Tumore al pancreas | al Papa Giovanni incontro per saperne di più

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Bergamo. Sono 14.500 ogni anno in Italia i nuovi casi di cancro al. Ovvero delmaligno, noto per la sua aggressività, che risulta essere il più letale. Difficile da diagnosticare, se non in una fase avanzata della patologia, permette solo al 20% dei pazienti di accedere ad un intervento chirurgico o ad altri tentativi di cura. Come proteggerci? Come prevenire? Innanzitutto, occorre sapere bene di cosa si tratta. E per farlo occorre informarsi e formarsi, conoscerne i fattori di rischio, i comportamenti da evitare, acquisire gli strumenti necessari per prendersi cura del benessere psicofisico, individuale e collettivo. Insomma – ancora una volta – una questione di educazione alla salute. Questo l’obiettivo del progetto “Insieme si può. Insieme funziona 2023”, che dedica al cancro alil suo settimo ...