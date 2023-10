Trattore si ribalta | morto un uomo nel palermitano

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – Tragedia a Cefalù, nel, dove undi 58 anni èdopo essere rimasto schiacciato dal. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava lavorando in un terreno in contrada Ferla, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si èto. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

