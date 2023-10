Trash televisivo? | rasoiata di Pier Silvio Berlusconi Il comunicato-fiume

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sul sito di Mediaset è apparso a sorpresa il contributo dell'amministratore delegato Mediasetal “Libro dei Fatti 2023” dell'agenzia di stampa AdnKronos, in uscita il 21 ottobre. Il contenuto della nota ufficiale? La risposta dell'imprenditore alle voci che negli ultimi mesi si sono rincorse sul, ovvero sulla televisione ritenuta letteralmente "spazzatura". "Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto, un'espressione che a me non piace per niente. Spesso infatti è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente popolare", è categorico. "La televisione, per dirla old ...

"Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto '', un'espressione che a me non piace per niente. Spesso infatti è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente ...'Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto '', un'espressione che a me non piace per niente. Spesso infatti è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente ...

Piersilvio Berlusconi: "Espressione trash televisivo non mi piace per niente" Adnkronos

Pier Silvio Berlusconi: "Trash televisivo Espressione che non mi piace per niente" TGCOM

Con un lungo comunicato, l’ad di Mediaset parla della sua idea di Tv: “Non deve istruire. La definizione di Tv trash non mi piace, spesso usata come scorciatoia per denigrare la Tv popolare, da Drive ...Nel 'Libro dei Fatti 2023', Pier Silvio Berlusconi commenta il trash televisivo: un termine che non apprezza pur condannando gli eccessi.