Tragedia nel Napoletano | mamma investita dalla propria auto

questa mattina a Casalnuovo, una donna di 40 anni ha perso la vita schiacciata dalla propria auto, parcheggiata in via Strettola per andare a lavorare, era una farmacista. La donna, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, ha lasciato il mezzo senza il freno a mano innestato e, una volta scesa, ha visto che il mezzo continuava a muoversi e ha cercato, in maniera disperata, di arrestarne la corsa col proprio corpo. Purtroppo, però, non è riuscita nel suo intento ed è rimasta schiacciata tra la sua vettura e quella parcheggiata immediatamente dietro. Immediato l'intervento dei Carabinieri, della Polizia Municipale e del personale del 118 che hanno prestato subito soccorso ma purtroppo per la donna, sposata con un commercialista e madre di una bimba di 2 anni, non ...