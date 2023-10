Traffico Roma del 10-10-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo giuramento da Simona Cerchiara via Leone XIII chiusa a causa di un veicolo in fiamme all’altezza di Piazza Pio XI in direzione dei Colli Portuensi e del Casaletto lunghe code sul Raccordo Anulare a causa di un incidente ci troviamo sul tratto di carreggiata interna tra via di Boccea e la Cassia sulla via trionfale Qui abbiamo lavori tra la galleria Giovanni XXIII in Monte Mario e rallentamenti a causa di un incidente lunghe code tra la tangenziale il tratto Urbano della A24 la causa un incidente sulla A24 uscita daavvenuto all’altezza della galleria Pittaluga inevitabili ripercussioni sulla tangenziale sulla via Appia Nuova rallentamenti tra via dell’Almone e Capannelle in uscita dain precedenza un incidente e con questo per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura ...