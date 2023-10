Traffico Roma del 10-10-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Luceverdedentro il nuovo aggiornamento da Simone a cercare una buona serata in via di Grotta Perfetta e congestionato ila causa di un incidente all’altezza di via Giuseppe Berto via Appia Nuova rallentamenti e incidente tra via dell’Almone Capannelle in uscita dazona di Porta Maggiore difficoltà di circolazione in piazza caballini all’altezza della via Prenestina a causa di un veicolo in panne bloccato il passaggio dei tramin uscita daabbiamo rallentamenti sulla via Flaminia e sulla Nomentana sulla tangenziale rallentamenti eintenso tra Tor di Quinto e la via Salaria sul Raccordo Anulare qui code nel tratto di carreggiata interna Trionfale Cassia a causa di un incidente e con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia ...