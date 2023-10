Traffico Roma del 10-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Luceverdea questo aggiornamento Buon pomeriggio da Simone Cerchiarain uscita sulle strade Cassia Tiburtina e Prenestina e in mezzo alsulla via Flaminia sulla Nomentana Intanto abbiamo code tra la galleria Giovanni XXIII e via della Pineta Sacchetti sulla tangenziale rallentamenti ein aumento tra Tor di Quinto e la via Salaria zona di Castel sant’ Angelo quisu Lungotevere e sulle strade adiacenti a San Pietro ricordiamo la chiusura di piazza Pia per lavori con una deviazione delverso via di Porta Castello sulla via Collatina attenzione incidente all’altezza di viale della Venezia Giulia sulla circonvallazione Ostiense un incidente all’altezza di Piazza Biffi E con questi tutti i dettagli di queste di altre notizie sono nel sito ...