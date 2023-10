Traffico Roma del 10-10-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 10 ottobre 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... del Reparto mobile e del Reparto volo di; in tutto sono 300 gli agenti scesi in campo. ... durante alcune perquisizioni, avevano ritrovato documenti che dimostravano undi droga per un ...del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia dello stesso capoluogo, ... gravemente indiziati per i reati di attività organizzata per ilillecito di rifiuti (art. ...

Domeniche ecologiche a Roma: ecco le date dei 5 blocchi del traffico previsti fino a marzo RomaToday

Il traffico di Roma agita Gualtieri: più vigili e tolleranza zero per la doppia fila RomaToday

Da mesi sulla consolare si stanno svolgendo i lavori per rifare il manto stradale e il cantiere riduce la carreggiata. Ogni mattina molti automobilisti sfrecciano dove non dovrebbero, mentre altri imp ...Spaccio a Tor Bella Monaca, la rete finisce nella...rete. E con essa i circa 3 milioni di euro che ogni anno garantiva ai gestori.