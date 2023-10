Traffico Roma del 10-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi e sensibilmente Canada l’intensità alsulla rete viaria cittadina non mancano però il disagio cominciamo dalla diramazionenord tratto iniziale della A1Firenze bene un incidente provoca code tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione di Firenze nell’estrema periferia Nord sulla Braccianese ancora code per lavori in due direzioni tra via di Tragliatella e il bivio per Cesanocomplessivamente scorrevole sul Raccordo Anulare fa eccezione la carreggiata esterna dopo abbiamo code tra lo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca è uscita La Rustica la causa un incidente veramente mente in carreggiata interna tra le uscite Appia e Ardeatina in questo caso la causa del...