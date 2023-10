Traffico Roma del 10-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi permangono incolonnamenti su tutte le principali vie di accesso alla capitale nell’estrema periferia nord per lavori quindi sulla Braccianese tra via di Tragliata del Bivio per Cesano incolonnamenti permolto intenso sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio sono a casa e sulla Flaminia rispettivamente tra la torta e Tomba di Nerone è da Prima Porta al bivio di Tor di Quinto anche sulla Salaria da Fidene a Villa Ada e nella zona di Villa Spada la polizia locale Cisliano l’incidente con incolonnamenti in via Cortona all’altezza di via Radicofani sulla raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Tiburtina e a partire dal vivo con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna cosa tratti per diversi chilometri a partire dalla ...