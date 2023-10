Traffico Roma del 10-10-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ben trovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità edi gatto in aumento già molto intenso con tutte le principali vie consolari d’accesso alla capitale abbiamo incolonnamenti per lavori sulla Braccianese tra via di Tragliatella il video per Cesano incolonnamenti anche sulla Nomentana è lungo la Nomentana bis in questo caso la causa un incidente avvenuto poco prima della rotatoria per la Palombarese sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna dal video con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna a coda all’uscita Prenestina Tor Bella Monaca e Tiburtina tutta la turbano dellaL’Aquila incolonnamenti a partire dal raccordo alla tangenziale est ...