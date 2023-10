Traffico illecito e riciclaggio di rifiuti | arresti anche nel casertano

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Caserta. Maxi operazione contro ildiad opera dei carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli. Alle prime ore di stamattina, nelle province di Napoli, Milano, Roma, Brindisi, Isernia, Chieti, Caserta, Frosinone e Salerno, i militari, supportati nella fase esecutiva dai carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a 11 provvedimenti cautelari personali, emessi dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia dello stesso capoluogo, a carico di altrettanti imprenditori, titolari di aziende di trasporto e società di intermediazione, operanti nel settore della gestione dei, gravemente indiziati per i reati di attività organizzata per il ...