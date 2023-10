Toyota Crown Sport | modello globale Anche per l' Europa?

Sport , altra auto globale per il Marchio giapponese . Arriverà anche in Italia Si tratta della versione Suv di una vera nuova famiglia di vetture, che arriva dopo la crossover e ...Dopo 67 anni e quindici generazioni di confinamento in Giappone, nel 2022 laè diventata un modello con ambizioni globali con quattro varianti di carrozzeria. Dopo la crossover, già presentata, sarà la volta di una berlina, di una wagon e di una Suv: proprio quest'...

Toyota Crown Sport: motore, cavalli, interni, allestimenti - Quattroruote.it Quattroruote

La Toyota Crown Sport è sul mercato: i giapponesi hanno la loro ... Everyeye Auto

La Ferrari Purosangue giapponese. Il nuovo Toyota Crown Sport è stato presentato in esclusiva per il mercato nipponico.Prevista per ora in Giappone, sarà disponibile con un 2.5 aspirato da 236 CV. Più avanti arriverà la plug-in, da definire l'eventuale sbarco in Europa ...