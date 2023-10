Torta di mele morbidissima | semplice e veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un dolce perfetto da servire per la merenda oppure da mangiare a colazione. Ottima per grandi e piccini! E’ possibile realizzare una versione light sostituendo lo zucchero con della stevia oppure eritritolo.di: ingredienti e preparazione. Gli ingredienti da utilizzare sono: 4 uova 160 g zucchero 300 g Farina 0 70 g di Fecola di patate 3100 gr di yogurt bianco 50 ml olio evo 1 bustina di lievito per dolci 1 pizzico di sale il succo di 1 limone 1 cucchiaino di estratto alla vaniglia oppure cannella zucchero a velo per guarnire Procedimento Prendiamo lee sbucciamole per poi eliminiamo il torsolo. Dopodiché tagliamo a dadini e trasferiamo il risultato in una ciotola e irroriamole col succo di 1 limone. Mettiamo da parte e continuiamo con l’impasto. In ...