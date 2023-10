Torna Letizia Moratti | in Forza Italia tappeti rossi per una ex “strappata” al duo Renzi-Calenda

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 ottobre 2023)a casa. Riprende cioè la tessera die avrà subito un incarico di prestigio. Nel partito la accolgono a braccia aperte. Perché ogni colpo d’immagine inferto al centro dirappresenta un vantaggio per il partito degli azzurri orfani di Silvio Berlusconi. E per l’ex vicepresidente della Lombardia già si parla di una candidatura alle elezioni europee. Anche semette le mani avanti: ”Non penso a una candidatura per le europee”, assicura. Il ritorno a casa diDa tempo Antonio Tajani era impegnato in uno scouting nella ‘terra di mezzo’ del centro, alla ricerca di moderati delusi per provare a rilanciare...