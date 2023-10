29 ottobre: una passeggiata a piedi o in bicicletta attraverso la Val di Chio alla scoperta di usi e costumi e tradizioni localiPer finire in occasione dellaal Lago IN Rosa, programmata per domenica 22 ottobre, i ...- Esaurite le prenotazioni per le visite senologiche gratuite di Valbossa In Rosa Azzate -...

Torna la Camminata tra gli olivi LA NAZIONE

Al LungoTanaro torna la Camminata Nastro Rosa della Lilt di Asti ATNews

29 ottobre: una passeggiata a piedi o in bicicletta attraverso la Val di Chio alla scoperta di usi e costumi e tradizioni locali ...L'appuntamento è dal 13 al 22 ottobre con experience, educational e press tour, degustazioni, il Gargano Kids Festival, visite guidate, talk, presentazioni, convegni ...