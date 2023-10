Topinambur o carciofo di Gerusalemme | proprietà | benefici e usi in cucina

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ilha una serie incredibile di nomi. È conosciuto anche comedi, rapa tedesca, tartufo bastardo, girasole del Canada o girasole tuberoso, è reperibile da autunno a primavera. Ne esistono due varietà, una bianca che si raccoglie da fine agosto, una bordeaux reperibile da ottobre ad aprile. A fronte delle pochissime calorie presenti, contiene moltissime virtù. Un tempo era utilizzato per sostituire le patate, ma oggi sono molte le ricette che lo vedono come protagonista. Vediamo insieme ogni dettaglio.: leIlè un tubero, ossia una radice. Queste ultime sono normalmente provviste di una buona fonte di fruttosio, uno zucchero idoneo al consumo anche da parte dei diabetici, in grado, al contempo di regolare i livelli di ...