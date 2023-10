Titolari Effettivi d' impresa | Comunicazione dati operativa tra 60 giorni

Con la pubblicazione del Decreto MIMIT sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, diventa operativo il nuovo obbligo di comunicazione deial nuovo registro istituito presso le Camere di Commercio. Dalla data di pubblicazione in G. U. del provvedimento, decorre il termine di 60 giorni per effettuare le comunicazioni ......gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro

Registro titolari effettivi: in Gazzetta Ufficiale il decreto di avvio - DB Diritto Bancario

Registro titolari effettivi: parte il conto alla rovescia per trasmettere i ... Ipsoa

Pubblicato in GU n 236 del 29 settembre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi. Dal 9 ottobre decorrono i 60 giorni per le comunicazioni ...Dovrebbe avvenire oggi la pubblicazione in G.U del decreto che stabilisce l’operatività del registro dei titolari effettivi, misura a scopo antiriciclaggio. Decorreranno, poi, 60 giorni per effettuare ...