Tim Burton a Torino per la sua mostra alla Mole Antonelliana

(Di martedì 10 ottobre 2023) Timè arrivato aper l’inaugurazione dellaThe World of Tim, allestita all’interno degli ambienti del Museo del Cinema nella cornice della. Dal 11 ottobre 2023 al 7 aprile 2024, dunque, sarà possibile vivere e respirare le ambientazioni ed i personaggi nati dall’incredibile creatività del regista di capolavori come La fabbrica di cioccolato, Edward mani di forbice e La sposa cadavere. Per incontrare i suoi fan, l’11 ottobre Timsarà il protagonista di un’ambita masterclass con, a seguire, la proiezione di Beetlejuice del 1988 al Cinema Massimo. Prima dell’evento, però, il regista sfilerà sul violet carpet organizzato davantiper concedere del tempo ai suoi fan. La ...

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta IL MONDO DI, la mostra dedicata al genio creativo di, ideata e co - curata da Jenny He in collaborazione cone adattata da Domenico De Gaetano per il Museo Nazionale del Cinema.

"Tutti hanno paura degli incubi, io ho paura delle cose normali. Ad esempio da ragazzino mi faceva paura alzarmi e andare a scuola".