Tim Burton a Torino | «Mi sento un outsider come quando ero bambino»

è arrivato in città. Atterrato con l'aereo ieri pomeriggio, per prima cosa è andato a vedere la retrospettiva a lui dedicata, "Il mondo di" che apre al Museo del Cinema domani e ...Non appena si è diffusa la notizia chesarebbe venuto in visita a Torino per la mostra a lui dedicata al Museo del Cinema, i fan torinesi hanno preso d'assalto i biglietti per la masterclass e per la proiezione organizzate per l'...

Ecco Tim Burton, per lui l’omaggio di Torino nella mostra alla Mole Antonelliana La Stampa

Tim Burton alla Mole Antonelliana | per l'inaugurazione della sua mostra TorinoToday

Al Museo Nazionale del Cinema, apre la grande mostra sul mondo del regista. Un viaggio nel cinema visionario del regista che ritorna in un nuovo film su Beetlejuice con Monica Bellucci ...Batman è stato portato in vita da vari volti noti di Hollywood, ma sapevate che tra coloro che per poco non ci sono riusciti, ci sono attori Marvel