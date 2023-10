The Thaumaturge | Un’Immersione nel Terrore di una Praga Oscura

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il trailer di presentazione di Theci getta immediatamente in un’atmosfera cupa e inquietante, anticipando un’esperienza videoludica unica nel suo genere. Le menti creative di Fool’s Theory e 11 Bit Studios, celebri per il loro lavoro su This War of Mine, ci conducono in un’avventura videoludica che trasporta il giocatore nel cuore di unadel primo Novecento, intrisa di oscurità e mistero. L’Incantesimo dell’Oscurità aIl progetto, proveniente dagli stessi menti dietro l’altamente atteso The Witcher Remake di CD Projekt, ci trasporta nei vicoli bui e misteriosi di unaimpregnata di esoterismo. Qui, le entità oscure conosciute come Salutors scatenano il panico, diffondendotra la popolazione di una metropoli già opprimente a causa del dominio zarista ...

11 Bit Studios, la casa di sviluppo ucraina nota per This War of Mine e, ha diffuso un nuovo trailer diAlters , il suo survival strategico in uscita nel 2024 su PS5, Xbox Series X/S e PC (Steam, Epic Games Store e GOG). Il gioco segue le gesta di Jan ...11 Bit Studios, la casa di sviluppo ucraina nota per This War of Mine e, ha diffuso un nuovo trailer diAlters , il suo survival strategico in uscita nel 2024 su PS5, Xbox Series X/S e PC (Steam, Epic Games Store e GOG). Il gioco segue le gesta di Jan ...

The Thaumaturge: trailer del gameplay, data di uscita su PC e demo ... Multiplayer.it

The Thaumaturge: il Gameplay Reveal fissa la data del GDR ... Everyeye Videogiochi

The Thaumaturge is an isometric narrative RPG set in Warsaw in 1905, and it has been announced for a PS5 release in Early 2024. It features turn-based combat and an intriguing supernatural setting, ...Steam’s iconic Next Fest is back, bringing with it an avalanche of playable PC game demos from all genres and themes, of all sizes. Valve’s now-regular event has officially kicked off, and will ...