The Shrouds | Diane Kruger svela alcuni dettagli | Sarà il film più personale di David Cronenberg

- Pubblicità - Il nuovo lungometraggio di David Cronenberg ,, potrebbe affermarsi come un'opera particolarmente importante nella filmografia del regista. Secondo Variety , la star del film, Diane Kruger riferisce infatti che il nuovo progetto del ...- Pubblicità - Il nuovo lungometraggio di David Cronenberg ,, potrebbe affermarsi come un'opera particolarmente importante nella filmografia del regista. Secondo Variety , la star del film, Diane Kruger riferisce infatti che il nuovo progetto del ...

The Shrouds, Diane Kruger aggiorna sul film «più personale» di ... Ciak Magazine

The Shrouds: il nuovo film di David Cronenberg potrebbe essere "il ... Cinefilos.it

One heartbroken husband found out about his wife’s year-long affair with her colleague, and he fears it’s not over. The man now doesn’t want to be alone, so he’s giving his wife a second chance, but ...The Government Art Collection has commissioned a unique limited edition print by a leading British artist every year since 2018.