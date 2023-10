Terrorismo | non guerra L’errore che condiziona la risposta

(Di martedì 10 ottobre 2023) Laprovocata dall’aggressione di Hamas è la conferma di un’ovvietà: la violenza genera solo violenza, l’aggressione violenta e disumana soltanto vendetta e rappresaglia. Vendetta e rappresaglia di cui pagherà first appeared on il manifesto.

Ciclicamente, tuttavia,sono mancate le accuse dirette a Bruxelles di finanziare, inconsapevolmente, ildi Hamas . "lo abbiamo mai fatto, direttamente o indirettamente", si è ...... le contraddizioni sui migranti Il vicepremierpuò fare a meno di fare riferimento anche a quello che sta avvenendo in Israele. 'Chi inneggia alla violenza, alla morte e alislamico - ...

"Il terrorismo non è mai giustificato e Israele ha il diritto di difendersi", ci scrive Giorgia Meloni Il Foglio

Il Papa: le armi si fermino, il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione Vatican News - Italiano

Salvini contro l'Austria. Il vicepremier non fa sconti al governo di Vienna e lo accusa di infrangere le norme europee. «Non facciamo ...Un medico a Gaza corre per mettere in salvo un bambino ferito - Reuters La guerra e il terrorismo «non portano a nessuna soluzione, solo alla morte». L’accorato appello di pace del Papa… Leggi ...