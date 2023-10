(Di martedì 10 ottobre 2023) "IlMeloni sta lavorando proprio per dare all'Italia unache rappresenterà l'hardware normativo volto a regolare e disciplinare interventi e modalità operative, nel caso in cui si ...

Lo ha fatto, come ha spiegato lo stesso, "nell'ambito dell'esame delle proposte di legge del collega Paolo Trancassini, finalizzate a dare finalmente all'Italia una legge organica e stabile ......, madre costituente, parlamentare e sindaco di Montesilvano. L'intervento costato 1.221.700,00 euro è stato necessario per mettere in sicurezza un'ala della scuola danneggiata dal...

Terremoto: Castelli, governo al lavoro per legge ricostruzioni Agenzia ANSA

Terremoto Centro Italia: Castelli (Commissario), "rendere ... Servizio Informazione Religiosa

"Il governo Meloni sta lavorando proprio per dare all'Italia una legge che rappresenterà l'hardware normativo volto a regolare e disciplinare interventi e modalità operative, nel caso in cui si verifi ..."Rendere pienamente agibili le tante farmacie lesionate dal sisma del 2016 e fornire quei servizi necessari per rispondere alle esigenze degli abitanti dell'Appennino centrale è una priorità della ric ...