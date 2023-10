Terra amara | anticipazioni | Mujgan prende una decisione su Behice

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 10 ottobre 2023) Trasi arriverà finalmente alla resa dei conti, come segnalano ledi. La dark lady, infatti, mostrerà il suo vero volto alla nipote, la quale non sarà più disposta ad assecondare le sue richieste e i suoi capricci e romperà in modo drastico con lei. Tutto partirà quandosi trasferirà in casa di Gulten e Cetin. I due novelli sposi, infatti, dovranno lasciare l'appartamento su richiesta di, la quale spiegherà loro che Yilmaz le ha lasciato in eredità solo quell'immobile e che dovrà andare ad abitarci sua zia. Gulten e Cetin, seppur con la morte nel cuore, non potranno fare altro che assecondare quella richiesta e andranno vita. Poco dopo,assisterà al ritrovamento del denaro che Akkaya aveva ...