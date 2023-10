Tennis | Elisabetta Cocciaretto dà forfait a Zhengzhou | virus influenzale | niente match con Kasatkina

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023)alza bandiera bianca prima di scendere in campo nel torno di. Lata marchigiana avrebbe dovuto debuttare quest’oggi nel 500 cinese, nella sfida clou del campo centrale contro la russa Daria, ma ha scelto di non scendere in campo a causa di un. Per l’azzurra la trasferta asiatica dopo l’US Open non è stata per nulla positiva. A Pechino è arrivato un ko in tre set con l’ucraina Marta Kostyuk, e il torneo odierno sarebbe stato il modo per poter recuperare ritmo. Da sottolineare comesia a secco di vittorie dal trofeo di Losanna, primo nel circuito maggiore, risalente ormai a fine luglio. Al posto dell’azzurra, sarà Timea Babos ad affrontare: ...