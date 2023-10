Teatro Lo Spazio 23 24 | il programma completo dei 43 spettacoli | tra debutti assoluti e graditi ritorni

...talenti con quattro concerti domenicali a ingresso gratuito che sostengono artisti che hanno da poco confezionato il loro primo lavoro discografico dando loronella sala bistrot delSan ...... ha saputo trasformare la passione in una missione per la crescita culturale e sociale della città nei due poli del- auditorium di via Cavour e nelloall'aperto del Parco dei Gesuiti ...

Presentata la nuova stagione del Teatro Spazio 18b-Roma Radio Web Italia

Lo spettacolo della Sala della Repubblica ritrovata dà il “Bentornato ... Comune di Pesaro

Nove appuntamenti con la prosa e sei con il balletto per la stagione 2023-2024 di teatro e danza proposta dal Cedac a Sassari dal 10 novembre al 23 aprile sul palco del teatro Verdi e del Comunale. (A ...Sempre in ambito di prosa, il 21 ottobre alle 20.30 nella sede della scuola Artinscena di Castellana Grotte (via Serritella 10) andrà in scena Ternitti, di AlephTheatre e Radicanto, spettacolo tratto ...