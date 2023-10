Taxi | Salvini | ' scelte governo condivise da tassisti che non mettono testa sotto sabbia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Il numero deicircolanti in Italia non è sufficiente e il servizio pubblico offerto oggi non è all'altezza di città come Roma e Milano; bisogna intervenire e lo abbiamo fatto con un decreto contro il quale oggi è solo una minoranza della minoranza che sta scioperando, perché la stragrande maggioranza delle sigle è stata coinvolta nella stesura del testo, suggerendo, proponendo e criticando, ma comunque collaborando. Dunque penso che nella maggioranza dei casi isiano d'accordo con le misure proposte dalperché questo vuol dire non mettere lala". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteointervenendo al Made in Italy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial ...