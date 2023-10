Innelle principali città italiane lo sciopero deiaderenti ai sindacati di base Usb, Orsa e Fast Confsal, che protestano contro l'aumento delle licenze deciso dal governo col dl Asset. A Roma ...Questa protesta è scesa in piazza in risposta all'aumento delle licenze dideciso dal governo ... Neldello sciopero, il trasporto pubblico locale è stato gravemente colpito in diverse città ...

Taxi, in corso in tutta Italia lo sciopero dei taxi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

È in corso lo sciopero dei taxi di 24 ore che era stato annunciato per contestare le nuove norme del governo sull’aumento delle licenze Il Post

In corso nelle principali città italiane lo sciopero dei taxi aderenti ai sindacati di base Usb, Orsa e Fast Confsal, che protestano contro l'aumento delle licenze deciso dal governo col dl Asset. A R ...In corso nelle principali città italiane lo sciopero dei taxi aderenti ai sindacati di base Usb, Orsa e Fast Confsal, che protestano contro l'aumento delle licenze deciso dal governo col dl Asset. A R ...