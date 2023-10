Taxi | a Roma uno sciopero fuori dal mondo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le file infinite davanti alla stazione Termini in attesa di un, ormai, non fanno più notizia. Così come è una scena familiare quella della lunga attesa di una Fiumicino o nel centro di. La mancanza di auto bianche nella Capitale è un dato di fatto innegabile, che però i tassisti che scendono oggi in piazza negano. Unoindetto da Usb, Orsa e Fast Confsal contro il dl Asset, approvato negli scorsi giorni in Parlamento, che permette di ampliare le licenze fino al 20% rispetto a quelle attuali. Trovare unè un’impresa. Ma oggi la categoria è incontro le nuove licenze La motivazione principale della mobilitazione è proprio l’aumento delle licenze che, secondo i tassisti dell’Usb, potrebbe far svalutare quelle di cui sono in ...