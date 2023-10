Taxi | 10 ottobre sciopero nazionale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo lodi bus e metro, oggi tocca ai. Il sindacato di base Usb ha denunciato la possibilità di rilasciare fino al 20% nuove licenze e l’abrogazione di norme che prevedevano una programmazione territoriale. I Comuni capoluogo di regione con Città Metropolitana o un aeroporto, avranno la facoltà di incrementare il numero delle licenze mediante un processo concorsuale straordinario, senza dover necessariamente richiedere ulteriori pareri, a meno che non si tratti della congruità del prezzo, che sarà sottoposta all’approvazione dell’Autorità dei Trasporti. Inoltre, i Comuni potranno rilasciare licenze a coloro che già ne detengono una per ilo il noleggio con conducente, in situazioni di aumento della domanda dovute a eventi eccezionali, come il Giubileo del 2025 a Roma o le Olimpiadi invernali del 2026 a ...

... per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda Con il Dl asset approvato lo scorso 5il governo ha riformato le norme che disciplinano le licenze dei. Ma è scontro aperto con ...Braccia incrociate per i tassisti in tutta Italia: la protesta indetta dai sindacati contro il decreto Asset. Il Garante: 'Proclamazione regolare, le motivazioni non sono oggetto di ...

Sciopero taxi 10 ottobre, cosa sapere: città e orari, ecco la mappa dei disagi Corriere della Sera

Lunedì sciopero dei mezzi pubblici, martedì dei taxi, le proteste del 9 e 10 ottobre: a rischio bus, metro e tram Open

Per la giornata di martedì 10 ottobre è stato indetto uno sciopero dei taxi di 24 ore. Lo sciopero era stato proclamato da vari sindacati che contestano ...Ad agosto i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, Taeg) si sono collocati al 4,67 per ...