Tassotti | “Milan con più soluzioni Jovic sarà un valido vice Giroud”

Tassotti: "Il Milan ora ha più soluzioni. Se sta bene Jovic è un'alternativa valida a Giroud" Milan News

Il Milan guida la classifica di Serie A e il merito è tutto dei due esterni d’attacco: Rafael Leao a sinistra, Christian Pulisic a destra. I numeri lo dicono: la somma dei gol e degli assist della cop ...Tassotti: «Il Milan ora ha più soluzioni, ma manca questo!». L’ex terzino rossonero valuta la nuova rosa rossonera Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha analizzato il Milan di que ...