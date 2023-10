Tantissimi sacrifici | zero guadagni | le storie dei tennisti italiani che danno ragione a Djokovic

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Due anni fa mentre ero al Cairo a giocare un torneo Itf, ho comprato il biglietto aereo per il Portogallo senza avere la certezza di riuscire ad entrare nel Maia Open, un Challenger. Sconfitto in Egitto, sono partito immediatamente e ho giocato in Portogallo senza essere riuscito a dormire neanche un’ora”. La vita di un tennista come Simone Roncalli, ormai intorno alla 700esima posizione Atp (best ranking 536, l’anno scorso) è pressappoco sempre questa. Anzi era questa perché soltanto qualche settimana fa il 27enne di Busto Arsizio ha deciso di chiudere con il tennis giocato. Ora si dedicherà alla carriera di allenatore: tutte le esperienze fatte in queste stagioni da professionista, difficoltà e disavventure comprese, valgono quanto una laurea. In Economia più che in Scienze Motorie. Durante una recente riunione dell’Associazione Giocatori Professionisti, Nole ...