Tabellone Masters 1000 Shanghai 2023 | Alcaraz guida il seeding | presenti cinque azzurri

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ile gli accoppiamenti deldi, che ritorna nel circuito dopo un lungo stop causato dalla pandemia. Sul cemento della Cina, in virtù dell’assenza di Novak Djokovic, il primo favorito delè Carlos, seguito da Daniil Medvedev e Holger Rune. Accreditati di una testa di serie anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente numero 6 e 17, e dunque esentati dal primo turno. Niente bye invece per Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini (al quale gli organizzatori hanno riservato una wild card), che completano la spedizione italiana. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY...

Jannik Sinner in campo oggi all'Atp1000 di Shanghai negli ottavi di finale del torneo. L'azzurro, testa di serie numero 6, affronta lo statunitense Ben Shelton, numero 20 del, e astro nascente del tennis stelle e ......di finale in un1000 in questa stagione (si è fermato agli ottavi solamente a Roma). Sinner, la Cina, i mancini Jannik Sinner, in questo momento, è il tennista più in forma neldi ...

I sedicesimi di finale della parte alta del tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai 2023 hanno distribuito non poche sorprese, su tutte quella regalata dal transalpino Ugo Humbert, numero 32 ...Partenza col botto negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai 2023: il magiaro Fabian Marozsan, che aveva battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz a Roma in stagione, non si accontenta e ...