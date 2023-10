Supercoppa italiana | Gazzetta | Napoli e Fiorentina minacciano il boicottaggio Milan e Atalanta hanno dato disponibilità

(Di martedì 10 ottobre 2023) La notizia di ieri dello spostamento della, che si terrà in Arabia Saudita, non ha trovato molti pareri favorevoli all’interno dell’assemblea di Lega. A lamentarsi sono ovviamente le società direttamente interessate e che dovranno volare in Arabia per disputare il mini-torneo che parte quest’anno con un nuovo format. Ladello Sport quest’oggi parla addirittura di un possibileda parte di alcune delle squadre protagoniste, tra cui in prima linea c’è ildi Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano, il patron della squadra partenopea avrebbe anche proposto uno spostamento in Italia, cosa impossibile per motivi di obblighi contrattuali ormai già definiti. Un calendario fin troppo pieno e quindi la minaccia di boicottare la competizione. Sulla stessa linea di pensiero anche la ...

