Supercoppa Italiana | Fiorentina | “Mai comunicato di non voler partecipare”

(Di martedì 10 ottobre 2023) ”Non abbiamo maidi nonalla prossima edizione della”. Lo fa sapere laattraverso i propri canali ufficiali in relazione alle voci circolate ieri secondo cui il club viola e il Napoli avrebbero manifestato l’intenzione di non giocare la competizione in programma a Gedda, in Arabia Saudita, tra il 21 e il 25 gennaio. ”Ci siamo meritati di disputare la– aggiunge la società finalista della passata Coppa Italia – e quindi vi parteciperemo regolarmente. Le indiscrezioni circolate circa un nostro dietrofront ci hanno infastidito”. SportFace.

... il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della questioneche dovrebbe giocarsi a gennaio in Arabia Saudita. 'I Paesi arabi devono regolarizzarsi nel ...Aurelio De Laurentiis senza mezze misure si è detto 'contrario' a disputare la prossimain Arabia Saudita, anche alla luce della guerra in atto in Israele. Queste le parole riportate dal quotidiano Repubblica: 'I Paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle ...

Supercoppa italiana, Napoli e Fiorentina annunciano: “Noi in Arabia non andiamo” la Repubblica

Napoli e Fiorentina a rischio penalizzazione in classifica per colpa della Supercoppa: cosa succede Sport Fanpage

Il nuovo format della Supercoppa Italiana continua a tenere banco. Dopo le indiscrezioni che volevano un boicottaggio da parte di Napoli e Fiorentina, la squadra viola è intervenuta attraverso i ...In diretta a Radio Punto Nuovo, l'avvocato Enrico Lubrano, esperto di diritto sportivo e in passato consulente legale per il Napoli, ha parlato così del possibile boicottaggio ...