«Su Israele dal Parlamento arrivi un messaggio unitario» Ma salta la mozione bipartisan

(Di martedì 10 ottobre 2023) «Per questa folle spirale di violenza è chiaro che c’è un solo ed unico responsabile che è Hamas. Il gruppo terroristico ha rivendicato la paternità dell’attacco e lanciato l’appello ad altre formazioni militari radicali ad unirsi alla mobilitazione contro» ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'informativa alla Camera. Sulla questione delle mozioni da votare dopo le sue dichiarazioni, Tajani ha espresso l'auspicio che ilcondanni senza ambiguità l'azione brutale e irresponsabile, sottolineando il diritto dia esistere e a difendersi. Ha sperato in unda parte delin questo senso. Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Madama, ha evidenziato che non è stato possibile raggiungere un ...