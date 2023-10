Stuprata e rapinata a 89 anni nell' androne di casa | preso l' aggressore

(Di martedì 10 ottobre 2023) Era uscita di notte, confusa per via della sua età e dei suoi deficit cognitivi, e aveva raggiunto una farmacia. Qui aveva trovato un uomo che sembrava gentile e si era offerto di accompagnarla,e strade deserte di Sesto San Gìov, nel Milanese. E’ stato quando, al ritorno, l’anziana si è ritrovata nel'diche l’uomo ha mostrato le sue vere intenzioni: l’ha spinta a terra,...

Le sue caratteristiche fisiche, l’abbigliamento e le scarpre coincidevano con quelle della notte dell’aggressione, I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni l’hanno quindi fermato con ...L'aggressore senza fissa dimora e' stato riconosciuto il 6 ottobre nella zona della stazione e bloccato dai militari. Per lui l'accusa e' di violenza sessuale e rapina aggravate.