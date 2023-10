Striscia la Notizia | Tapiro d’Oro a Elodie dopo le polemiche sulle foto super h0t per promuovere il suo singolo | la reazione

Leggi su isaechia

(Di martedì 10 ottobre 2023)nelle ultime settimane si è resa protagonista di una polemica, e il motivo è riconducibile allesenza veli che la 33enne ha postato per il lancio della sua nuova canzone A fari spenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La cantante aveva immediatamente replicato con la frase: “Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera“, anche se lenon si sono arrestate. A seguito di ciòha ricevuto il suo primodala, e come di consueto è stato Valerio Staffelli a consegnarglielo. La cantante è stata raggiunta a Milano, durante un aperitivo ...