Striscia di Gaza | cos' è | chi ci vive e perchè israeliani e palestinesi ci stanno combattendo

Per tutta risposta Israele ha dichiarato lo stato di guerra iniziando a bombardare massicciamente ladie il Sud del Libano , dopo che i combattenti Hezbollah hanno sparato dei colpi di ...... a partire dalla durissima reazione di Tsahal, l'esercito di Tel Aviv, a violenti raid aerei contro ladie alla minaccia di un intervento di terra a cui le Israel Defence Force stanno ...

L'esercito israeliano ha colpito più di cinquecento obiettivi nella Striscia di Gaza Internazionale

Israele lancia l’assedio totale: stop a cibo, luce, benzina a Gaza. Hamas: basta bombe, o uccideremo gli osta… La Stampa

Gli attacchi di Hamas hanno colpito le comunità collettive in Israele. Alon Pauker: «La nazione in cui vivevamo non è più la stessa» ...La fiducia concessa a Hamas è stata evidentemente troppa. Nel frattempo l’organizzazione ha imparato come aggirare i sistemi di sorveglianza.