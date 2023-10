“Storie Italiane” torna a parlare della scomparsa di Kata | le parole della madre

Leggi su tvzap

(Di martedì 10 ottobre 2023) News tv. “sul caso di: le. Alla base del noto programma di approfondimento di Rai 1,, condotto da Eleonora Daniele, ci sonostraordinarie e di ogni giorno che si alternano ed intrecciano in studio per raccontare l’Italia. I protagonisti raccontano le proprie vicende in prima persona, coadiuvati da giornalisti, esperti e inviati che commentano i fatti. Nel corsopuntata di oggi, 10 Ottobre 2023, la trsmissionesi è occupatapiccola ...