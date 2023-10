“Stop a cibo e acqua | sono animali umani” Così la furia di Israele sui palestinesi

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott – Dopo l’attacco palestinese ad, Tel Aviv nella notte attacca sul confine a Gaza, e lo fa in modo massiccio, con raid a pioggia, iniziando a pianificare anche l’operazione di terra. “” Ieri il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva espresso parole durissime: “Niente elettricità, niente, niente benzina, niente. Tutto chiuso. Combattiamo contro deglie agiamo di conseguenza”. Ora, dopo aver bombardato il territorio palestinese nella notte, pianifica un’invasione di terra. E lo fa in grande, visto chestati richiamati circa 300mila riservisti. Dall’Occidente è il solito copione: il ...

Dopo i raid, ieri è scattato loalla fornitura di, acqua ed elettricità alla Striscia di Gaza. "Assedio totale". Una mossa in tandem con i bombardamenti. Non solo sulla Striscia ma anche, ...Tel Aviv ha ordinato 'l'assedio completo' della Striscia di Gaza. Nettoal, alla benzina e alla luce. Hamas, dal canto suo, ha avvisato che, se altre bombe colpiranno il suo territorio, allora uccideranno gli ostaggi. Poi, però, l'organizzazione politica e ...

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele, assedio totale a Gaza, stop a cibo, luce, benzina - Tajani al lavoro per rientro italiani da Israele - Lunedì nero per lo sciopero dei trasporti