Le parole di, amministratore delegato di DAZN sul lancio di Open VAR: "Si è aperta la crepa nell'avere maggiore trasparenza", amministratore delegato di DAZN, ha parlato Wired Next Fest ...A farlo sapere è, l'amministratore delegato di Dazn in Italia. Queste le sue parole alla Wired Next Fest Milano 2023: " C'è anche un tema di scommessa in termini di investimento nei ...

Stefano Azzi (Dazn): «Bilancio globale e locale per la crescita. L ... Digital-Sat News

Stefano Azzi (Dazn): «Debutto Open Var ha riscosso grande ... Digital-Sat News

Stefano Azzi (Dazn): «Bilancio globale e locale per la crescita. L'esperienza italiana», Stefano AZZI, ceo di DAZN ha partecipato al decennale del #WNF23 che è stato dedicato all’#Italia, intesa come ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...