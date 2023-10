Stazione | è tornato il degrado Sale la protesta dei cittadini | ' Pronti per un' altra petizione' E ieri eseguito uno sgombero

(Di martedì 10 ottobre 2023) Residenti e commercianti di nuovo alla carica: 'Spaccio e consumo di alcol in piazza'. Blitz della polizia in un fondo che era stato occupato abusivamente da un 36enne ...

Residenti e commercianti di nuovo alla carica: 'Spaccio e consumo di alcol in piazza'. Blitz della polizia in un fondo che era stato occupato abusivamente da un 36enne ...Adesso Tedua èin grande, grandissimo stile, tanto che per il suo nuovo album la ... nella quale lo spettatore visita ciascunapregando, nel tempo presente. Tedua ha quindi il ...

Stazione, è tornato il degrado . Sale la protesta dei cittadini : "Pronti ... LA NAZIONE

Alla stazione di Verona Porta Nuova consigli e visite sul Treno della Salute VeronaSera

Residenti e commercianti di nuovo alla carica: "Spaccio e consumo di alcol in piazza". Blitz della polizia in un fondo che era stato occupato abusivamente da un 36enne africano.È tornato in Veneto il "Treno della Salute", con partenza oggi dalla Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, dove sarà aperto al pubblico fino alle ore 18:00. (ANSA) ...