STATS – Il Cagliari è ultimo e fa punti solo con gli 0-0 Ma la zona salvezza è vicina…

(Di martedì 10 ottobre 2023) Francesco Velluzzi su La Gazzetta dello Sport di oggi fornisce questo ritratto sulla situazione del, tra numeri infelici e deficit nelle prestazioni di non pochi giocatori Francesco Velluzzi su La Gazzetta dello Sport di oggi fornisce questo ritratto sulla situazione del, tra numeri infelici e deficit nelle prestazioni di non pochi giocatori: «La difesa (16 gol subiti) ha fatto megliodella Salernitana, l’attacco (3 centri) ha fattomeglio di quello dell’Empoli (1). I problemi dietro ci sono. Oltre al cattivo inizio del portiere Radunovic, non si sono ancora inseriti gli acquisti dell’momento Hatzidiakos e Wieteska, decisamente in ritardo. Faticano davanti Petagna e Shomurodov (in attacco Pavoletti se la cava ancora meglio di tutti), non si è praticamente mai visto ...

L'Inter ha perso 5 punti dopo essere andata in vantaggio, solo il Cagliari ha fatto peggio. E c'è un... Fcinternews.it

Barella, passaggio vincente per Lautaro e primo assist in campionato: Cagliari e Salernitana le... Fcinternews.it

Notizie e cronaca, previsioni meteo Foggia, calcio. News Gargano e Capitanata. Notizie dal Comune di Foggia, eventi e spettacoli Foggia, Manfredonia, Puglia ...Lukaku, who joined Roma on loan in August, has also been key in the Europa League. He scored the winner in Roma’s opening 2-1 victory over Sheriff and had the first goal in a 4-0 win over Servette on ...