Starfield – Un viaggio spaziale con alcuni scossoni

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023)è un gioco fatto su misura per un pubblico di appassionati di fantascienza e di avventure spaziali. Creato da Bethesda, lo studio noto per le serie di successo come The Elder Scrolls e Fallout, il gioco promette di portare i giocatori in unepico attraverso l’universo. Le aspettative pererano alte fin dal suo annuncio, soprattutto per chi ha amato il precedente RPG in single player di Bethesda, Fallout 4. Trailer e i teaser avevano suscitato aspettative e curiosità, promettendo unattraverso ambientazioni mozzafiato, popolate da personaggi intriganti e mondi alieni. Diciamolo subito:ha sicuramente aperto un nuovo capitolo nell’esplorazione, ma diversi aspetti non ci hanno convinto davvero del tutto. Indice L’universo di ...