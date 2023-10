' Ssn al capolinea' | appello Gimbe per Patto politico-sociale e Piano rilancio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Il Servizio sanitario nazionale è arrivato "al". I principi su cui si fonda, "universalità, uguaglianza ed equità", ormai "sono stati traditi" e sostituiti da "interminabili tempi di attesa, affollamento dei pronto soccorso, impossibilità di trovare un medico o un pediatra di famiglia vicino casa, inaccettabili diseguaglianze regionali e locali sino alla migrazione sanitaria, aumento della spesa privata sino all'impoverimento delle famiglie e alla rinuncia alle cure". La Fondazioneparte da questo quadro, tracciato nel suo 6° Rapporto sul Ssn, per invocare "unche, prescindendo da ideologie partitiche e avvicendamenti di Governi", possa salvare attraverso undiin 14 punti ...

Che accanto alle cifre, per descrivere un "al" passa in rassegna le difformità e i ritardi nell'attuazione del diritto universale all'assistenza. E lancia un monito: non è più tempo di ...Le parole chiave "universalità, uguaglianza ed equità", infatti, secondo Gimbe sono state tradite negli ultimi 15 anni di politiche sbagliate, portando il"al". Liste d'attesa, carenza ...

Ssn al capolinea, per rilanciarlo non basta un lifting Fortune Italia

Ssn al capolinea, solo un Patto politico e una profonda riorganizzazione lo salveranno Il Sole 24 ORE

L'analisi che emerge dal 6° Rapporto sul Ssn realizzato da Fondazione Gimbe e l'appello per un nuovo patto sociale e politico.La Fondazione Gimbe ha messo in evidenza i problemi del servizio sanitario nazionale e le conseguenze per gli utenti.